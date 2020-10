globalistIT : Marcucci (Pd) apre ai transfughi Pd e Calenda replica: 'Non ci penso proprio' -

Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 ha mandato un messaggio preciso a Carlo Calenda: "Scaramucce interne al Pd ci sono ma abbiamo imparato un po' sulla ...Camera di commercio, un tavolo al Senato per discutere degli accorpamenti. Si apre uno spiraglio per evitare che l’ente apuano finisca assieme a quelli di Lucca e Pisa. Non è ancora conclusa la battag ...