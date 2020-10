Juventus-Napoli, l’avvocato Grassani: “3-0 a tavolino? Sarebbe occasione persa dal calcio” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se il giudice sportivo dovesse ritenere sussistenti le condizioni per lo 0-3 a tavolino e anche il punto di penalizzazione al Napoli, credo che lo sport perderebbe un’occasione importante per dare un segnale diverso: non si deve giocare a pallone a tutti i costi, bisogna fare un passo indietro e tenere conto delle cose superiori al calcio, come la salute”. Queste le dichiarazioni dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1 a proposito del caso Juventus-Napoli e della possibile sconfitta per 3-0 a tavolino per il club azzurro. “Il Napoli non ha avuto scelta. Il club ha documentato alla Figc, alla Lega e al giudice sportivo che sussistevano ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se il giudice sportivo dovesse ritenere sussistenti le condizioni per lo 0-3 ae anche il punto di penalizzazione al, credo che lo sport perderebbe un’importante per dare un segnale diverso: non si deve giocare a pallone a tutti i costi, bisogna fare un passo indietro e tenere conto delle cose superiori al calcio, come la salute”. Queste le dichiarazioni dell’avvocato delMattiaai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1 a proposito del casoe della possibile sconfitta per 3-0 aper il club azzurro. “Ilnon ha avuto scelta. Il club ha documentato alla Figc, alla Lega e al giudice sportivo che sussistevano ...

