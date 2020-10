GP Francia | Rea | Redding? Rimonta difficile | deve vincere tre gare per il titolo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA - " Sapevo che non sarebbe stata una gara semplice. Magny-Cours è sempre particolare, di conseguenza non sapevo cosa aspettarmi. Nel warmup ho faticato molto in uscita dalle curve, ma la moto ...

Così Johnny Rea commenta il quarto posto in Gara 2 che non gli ha permesso di conquistare il sesto titolo mondiale di Superbike. "Quando ero dietro a Chaz - racconta il pilota della Kawasaki - avevo ...In Francia sul Circuito di Nevers Magny-Cours si è concluso il penultimo round del WorldSBK 2020, un weekend caratterizzato dal maltempo ma che non ha mancato ...