GF Vip, Matilde Brandi esplode di rabbia: “Voglio tornare a casa” (Di martedì 6 ottobre 2020) esplode di rabbia come mai si era visto prima: questa sera a dare show al posto della contessa Patrizia De Blanck, questa sera molto sorvegliata e quasi impercettibile, c’è Matilde Brandi. Reduce da una fortissima tensione postuma a tutto l’affaire che ha riguardato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, chiusosi nel migliori dei modi e quasi in maniera del tutto inaspettata, la Brandi ha del tutto perso le staffe contro Tommaso Zorzi. L’ira di Matilde Brandi Ancora una volta, al centro del dibattito ci sono le parole di Adua Del Vesco che ha dovuto affrontare un’altra pesantissima serata in quel del Grande Fratello Vip. Proprio questa sera Adua ha dovuto infatti affrontare sé stessa e quanto da lei dichiarato nelle puntate ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020)dicome mai si era visto prima: questa sera a dare show al posto della contessa Patrizia De Blanck, questa sera molto sorvegliata e quasi impercettibile, c’è. Reduce da una fortissima tensione postuma a tutto l’affaire che ha riguardato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, chiusosi nel migliori dei modi e quasi in maniera del tutto inaspettata, laha del tutto perso le staffe contro Tommaso Zorzi. L’ira diAncora una volta, al centro del dibattito ci sono le parole di Adua Del Vesco che ha dovuto affrontare un’altra pesantissima serata in quel del Grande Fratello Vip. Proprio questa sera Adua ha dovuto infatti affrontare sé stessa e quanto da lei dichiarato nelle puntate ...

bebeblogit : Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi contro Tommaso Zorzi in diretta: 'Devi sempre… - franci_vinci : Uno dei 5 vip immuni è Adua giuro che sbrocco peggio di Matilde. #GFVIP - harry1feb : RT @florienne981: Oggi abbiamo capito che: Matilde è falsa come Adua, Adua è una strega, Tommaso è preso di mira perché è una persona giust… - romvantic : RT @florienne981: Oggi abbiamo capito che: Matilde è falsa come Adua, Adua è una strega, Tommaso è preso di mira perché è una persona giust… - diarraaaaa : RT @florienne981: Oggi abbiamo capito che: Matilde è falsa come Adua, Adua è una strega, Tommaso è preso di mira perché è una persona giust… -