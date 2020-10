Francesco Oppini scopre i confessionali di Dayane: “Hai pestato una ca…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesco Oppini è stato messo di fronte alla verità dopo le ultime vicende della Casa del Gf Vip. Ovviamente per quanto riguarda Dayane Mello. Alfonso Signorini ha fatto un recap di quanto è successo con la modella. Alba Parietti infatti ha chiesto tramite Instagram che suo figlio venisse messo al corrente del confessionale fatto dalla … L'articolo Francesco Oppini scopre i confessionali di Dayane: “Hai pestato una ca…” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 5 ottobre 2020)è stato messo di fronte alla verità dopo le ultime vicende della Casa del Gf Vip. Ovviamente per quanto riguardaMello. Alfonso Signorini ha fatto un recap di quanto è successo con la modella. Alba Parietti infatti ha chiesto tramite Instagram che suo figlio venisse messo al corrente del confessionale fatto dalla … L'articolodi: “Haiuna ca…” proviene da Gossip e Tv.

