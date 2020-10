Elezioni comunali 2020 | a Pomigliano e Giugliano è vincente l' intesa Pd-M5S | Del Mastro e Pirozzi sindaci

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Urne chiuse, ci siamo:; il giorno deinei 54 comuni d'Italia, 13 in Campania, chiamati al ballottaggio. Grande attesa per i risultati a, laboratorio...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Seggi chiusi dalle 15 e via allo spoglio dei voti nei ballottaggi delle elezioni comunali 2020. Sono 67 i Comuni con più di 15 mila abitanti andati al 2° turno. L'affluenza definitiva è al 50,64%. Il ...È il giorno della verità per i ballottaggi alle elezioni comunali 2020, dopo il primo turno del 20-21 settembre. Le urne sono state chiuse alle 15 in punto ed è in corso lo spoglio.