Elettra Lamborghini sposata con Afrojack, poi il lutto e un dramma familiare (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elettra Lamborghini sposata ufficialmente con Afrojack da circa una settimana. Era il 26 settembre quando la ricca ereditiera ha coronato il suo sogno ovvero quello di convolare a nozze con il suo fidanzato. Come sappiamo i primi tempi dopo il matrimonio sono sicuramente i più belli e i più spensierati. Ad ogni modo, per Elettra purtroppo non è stato così ed il dramma pare sia arrivato proprio ieri anche se si è realizzato nelle scorse ore. Sembrerebbe che Elettra abbia deciso di sottoporre la sua cavalla ad un intervento. Lolita, è questo il nome della sua cavalla, purtroppo ultimamente stava piuttosto male. Elettra Lamborghini sposata da una settimana ha vissuto un grande ... Leggi su aciclico (Di lunedì 5 ottobre 2020)ufficialmente conda circa una settimana. Era il 26 settembre quando la ricca ereditiera ha coronato il suo sogno ovvero quello di convolare a nozze con il suo fidanzato. Come sappiamo i primi tempi dopo il matrimonio sono sicuramente i più belli e i più spensierati. Ad ogni modo, perpurtroppo non è stato così ed ilpare sia arrivato proprio ieri anche se si è realizzato nelle scorse ore. Sembrerebbe cheabbia deciso di sottoporre la sua cavalla ad un intervento. Lolita, è questo il nome della sua cavalla, purtroppo ultimamente stava piuttosto male.da una settimana ha vissuto un grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Nozze Elettra Lamborghini: "Giorno indimenticabile, è stato tutto perfetto" IL GIORNO Il fratello della Lamborghini ricoverato: i dettagli

Ferruccio Lamborghini Jr, fratello di Elettra Lamborghini, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore.

Elettra Lamborghini in lutto: la sua morte l’ha sconvolta

Tantissime emozioni contrastanti per Elettra Lamborghini che, a pochi giorni dal matrimonio, riceve una tristissima notizia.

