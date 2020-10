Covivio: il primo spazio “Wellio” in Italia è in via Dante, nel centro di Milano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covivio presenta il primo spazio Wellio a Milano: l’innovativo concept di pro-working nell’immobile di Via Dante 7 offre spazi di lavoro flessibili e servizi premium In un antico palazzo neoclassico appena ristrutturato di proprietà di Covivio, situato in via Dante 7 nel cuore di Milano tra Piazza Cordusio e Castello Sforzesco, è stato presentato il primo spazio Wellio in Italia. Wellio è l’offerta per il pro-working di Covivio concepita per offrire un’esperienza di lavoro innovativa alle aziende in cerca di flessibilità, servizi, e networking. Il concept Wellio, che ha già cinque siti operativi in Francia, di cui tre a ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)presenta ilWellio a: l’innovativo concept di pro-working nell’immobile di Via7 offre spazi di lavoro flessibili e servizi premium In un antico palazzo neoclassico appena ristrutturato di proprietà di, situato in via7 nel cuore ditra Piazza Cordusio e Castello Sforzesco, è stato presentato ilWellio in. Wellio è l’offerta per il pro-working diconcepita per offrire un’esperienza di lavoro innovativa alle aziende in cerca di flessibilità, servizi, e networking. Il concept Wellio, che ha già cinque siti operativi in Francia, di cui tre a ...

