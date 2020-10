Covid-19, numeri in costante aumento in Campania: crescono i nuovi positivi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo De Luca è corso ai ripari, emanando stamattina una nuova ordinanza che precederà il sempre più probabile dpcm del Governo. I numeri danno ragione al Governatore, perché in Campania sono in costante aumento i nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino emanato dall’Unità di Crisi, sono stati 431 i tamponi a confermare il contagio al Covid-19. Da registrare anche un decesso che porta il totale delle morti dovute al coronavirus a quota 466. Questo il quadro: positivi del giorno: 431 Tamponi del giorno: 4.867 Totale positivi: 14.768 Totale tamponi: 632.399 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo De Luca è corso ai ripari, emanando stamattina una nuova ordinanza che precederà il sempre più probabile dpcm del Governo. Idanno ragione al Governatore, perché insono in. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino emanato dall’Unità di Crisi, sono stati 431 i tamponi a confermare il contagio al-19. Da registrare anche un decesso che porta il totale delle morti dovute al coronavirus a quota 466. Questo il quadro:del giorno: 431 Tamponi del giorno: 4.867 Totale: 14.768 Totale tamponi: 632.399 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: ...

Solo così eviteremo di mettere in ginocchio un sistema sanitario già sotto stress a causa del Covid". Lo ha detto oggi a Trieste ... Da parte sua il vicegovernatore ha ricordato i numeri ...

Per capire quello che sta accadendo, per capire quale rischio rappresenti il Coronavirus oggi per la salute dei cittadini, non possiamo che guardare i numeri. Abbiamo visto che il numero dei casi di ...

