Coronavirus, misure sempre più rigide: mascherina obbligatoria all'esterno ed esercito in strada (Di lunedì 5 ottobre 2020) La situazione Coronavirus in Italia non è affatto rosea. I contagi si avvicinano intorno ai tremila al giorno, numeri registrati nei mesi più brutti dell'emergenza ovvero quando eravamo in pieno lockdown. Il virus non si ferma anzi è nel picco dei contagi. Sono 11 le regioni italiane con l'indice Rt salito a 1. Il Governo si riunirà oggi, 5 ottobre 2020, per decidere se inasprire le misure restrittive. Probabilmente verrà esteso l'obbligo dell'uso della mascherina all'esterno a tutti. Al momento le regioni sono libere di scegliere, ma già da questo weekend molte hanno imposto l'obbligo di mascherina all'esterno.

Il totale di contagi e morti da coronavirus nel Regno sale così a 336.387 e 4.875 ... Durante il pellegrinaggio saranno prese misure di protezione, come disinfezione e distanziamento sociale.

Coronavirus: Di Maio, con rispetto regole non ci sarà bisogno di nessun lockdown

Roma, 03 ott 12:36 - (Agenzia Nova) - Se si rispetteranno le regole di base per il contenimento dei contagi da nuovo coronavirus, l'Italia non dovrà ... giorni la "malata" dell'Occidente ha adottato ...

