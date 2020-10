Como, l'esondazione fa fermare i treni a Como-Borghi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Como, 5 ottobre 2020 - A causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni, che hanno causato l'esondazione e la conseguente chiusura del lungolago, si sono verificate forti ripercussioni sulla ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020), 5 ottobre 2020 - A causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni, che hanno causato l'e la conseguente chiusura del lungolago, si sono verificate forti ripercussioni sulla ...

antonellaperego : RT @iatcomo: Deviazioni autobus per esondazione lago a #Como: C10-20: limitate in Staz. S. Giovanni C30-31-32-43-46-47-60: limitate in… - iatcomo : Deviazioni autobus per esondazione lago a #Como: C10-20: limitate in Staz. S. Giovanni C30-31-32-43-46-47-60: l… - NavLaghi : ?? LAGO DI COMO: causa dell'alto livello idrometrico ed all'esondazione del lago, tutte le partenze e gli arrivi pr… - livein_news : #como: Esondazione del lago - VAB_lombardia : [#allertameteoLom aggiornamento 10:15] #como #esondazione lungolago chiuso e area piazza volta. Traffico in zona di… -