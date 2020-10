Calciomercato Fiorentina – Addio a Chiesa e Ceccherini – Callejon arrivato – Attesa per il centravanti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato Fiorentina attivissimo in questo ultimo giorno di trattative. Come previsto Federico Chiesa è passato alla Juventus e il suo posto è stato preso da Callejon, nelle ultimissime ore c’è Attesa per l’attaccante richiesto da Iachini. Addio Chiesa Si è conclusa la lunga telenovela intorno al nome di Federico Chiesa. Il calciatore in nessun modo è voluto restare in maglia viola e alla fine il presidente Commisso ha deciso di lasciarlo partire, perchè non vuole in squadra calciatori senza stimoli. Una formula articolata: un prestito biennale da 10 milioni (2 per la prima stagione, 8 per la seconda) con un diritto di riscatto a 40 milioni che diventa obbligo allo scattare di numerose ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020)attivissimo in questo ultimo giorno di trattative. Come previsto Federicoè passato alla Juventus e il suo posto è stato preso da, nelle ultimissime ore c’èper l’attaccante richiesto da Iachini.Si è conclusa la lunga telenovela intorno al nome di Federico. Il calciatore in nessun modo è voluto restare in maglia viola e alla fine il presidente Commisso ha deciso di lasciarlo partire, perchè non vuole in squadra calciatori senza stimoli. Una formula articolata: un prestito biennale da 10 milioni (2 per la prima stagione, 8 per la seconda) con un diritto di riscatto a 40 milioni che diventa obbligo allo scattare di numerose ...

