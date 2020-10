Ares Gate, Valeria Marini difende Alberto Tarallo: "É un grande produttore degno di rispetto" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Valeria Marini, a proposito dell'Ares Gate, ha difeso Alberto Tarallo parlando di lui come di un grande produttore dopo che era stata chiamata in causa dal collega Lorenzo Crespi. Chiamata in causa sull'Ares Gate, la showgirl Valeria Marini ha difeso Alberto Tarallo parlando di lui come di un produttore che merita rispetto. La showgirl era stata chiamata in causa dal collega Lorenzo Crespi che le aveva chiesto di dire la verità. Dopo che Alberto Tarallo è stato intervistato da Massimo Giletti, si è tornati prepotentemente a parlare del cosiddetto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020), a proposito dell', ha difesoparlando di lui come di undopo che era stata chiamata in causa dal collega Lorenzo Crespi. Chiamata in causa sull', la showgirlha difesoparlando di lui come di unche merita. La showgirl era stata chiamata in causa dal collega Lorenzo Crespi che le aveva chiesto di dire la verità. Dopo cheè stato intervistato da Massimo Giletti, si è tornati prepotentemente a parlare del cosiddetto ...

