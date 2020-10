Anticipazioni Uomini e Donne 5 ottobre | Gemma esce con Biagio | ma lui balla con un’altra

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 ottobre 2020): cosa vedremo oggi, in questo primo giorno della settimana? Ricordiamo che Maria De Filippi ormai deve “districarsi” solo tra Trono Over e Trono Classico contemporaneamente!inizia a frequentare, ma cominciano subito le difficoltà. Scatta il bacio tra Nicola e Angelica Archiviata la conoscenza con Nicola e Paolo (per cui piangeva disperatamente fino all’altro giorno!),Galgani sta conoscendo un altro cavaliere:. Hanno fatto un’esterna insieme: la direttrice di sala teatrale torinese ammetterà di essere stata perlomeno vicina a baciarlo e che lui ...