Angri | i numeri definitivi della vittoria di Ferraioli

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono in totale 8178 i voti ottenuti da Cosimoche si riconferma sindaco dicon il 55,35% delle preferenze battendo Pasquale Mauri che si ferma al 44,65% con 6597 preferenze conquistate nel secondo turno di ballottaggio. Il centro sinistra non riesce dunque a riconquistare la guidacittà che resta nelle mani del sindaco uscente. Questo è l’esito finale dello spoglio sulle 27 sezioni che ora vedono assegnati 15 seggi in consiglio comunale a Cosimo, cinque a Pasquale Mauri mentre due posti andranno ad Alberto Milo già sfidante alla carica di sindaco e al primo degli eletti nelle sue liste. Adsu un totale di oltre 27.000 elettori si sono recati alle urne in 15.155 con ...