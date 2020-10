Android | 16 app infette da Joker | ecco quali devi rimuovere

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Un malware ha nuovamente infettato numerose applicazioni per i sistemi operativi Android. Si chiama Joker, nome non proprio rassicurante (è noto anche come Bread), ed è in grado di schivare i sistemi di sicurezza del Play store di Google sfruttando la tecnica del «wap fraud». Bisogna fare attenzione perché passando tramite anonime o presumibilmente utili applicazioni il malware è in grado di sottrarre denaro al conto telefonico della vittima, iscrivendola a servizi con abbonamenti premium di cui, ovviamente, i criminali controllano gli incassi.