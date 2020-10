Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 4 OTTOBREORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE DUE AUTO E DUE MOTO, CI SONO CODE TRA LA BARRIERASUD E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. E SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ABBIAMO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO. CODE IN VIA APPIA TRA CIAMPINO E FRATTOCCHIE VERSO ...