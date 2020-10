Torino, principio d’accordo con l’Inter per Joao Mario (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il prestito alla Lokomotiv Mosca, Joao Mario potrebbe lasciare ancora l’Inter per passare al Torino. La situazione. Il Torino ha trovato un principio d’accordo con l’Inter per il prestito di Joao Mario. Secondo Tuttosport, le due dirigenze hanno definito un principio d’intesa per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore (2,5 milioni di euro) che per un terzo sarà coperto dai nerazzurri. L’ostacolo più grande è rappresentato al momento dallo stesso Joao Mario il quale non sembra gradire il passaggio in granata. Tuttosport, inoltre, sottolinea che non è da escludere l’inserimento nell’operazione di Armando Izzo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il prestito alla Lokomotiv Mosca,potrebbe lasciare ancora l’Inter per passare al. La situazione. Ilha trovato und’accordo con l’Inter per il prestito di. Secondo Tuttosport, le due dirigenze hanno definito und’intesa per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore (2,5 milioni di euro) che per un terzo sarà coperto dai nerazzurri. L’ostacolo più grande è rappresentato al momento dallo stessoil quale non sembra gradire il passaggio in granata. Tuttosport, inoltre, sottolinea che non è da escludere l’inserimento nell’operazione di Armando Izzo. Leggi su Calcionews24.com

