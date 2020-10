Simone Sabani – Il figlio di Gigi Sabani a Domenica Live (Di domenica 4 ottobre 2020) Simone Sabani è l’unico figlio di Gigi Sabani, nato dalla relazione dello showman con Raffaella Ponzo. Tutto è nato da uno scherzo telefonico fatto da Gigi a questa ragazza, da cui è scattata la scintilla. Il dolore per la separazione fra i genitori ha spinto Simone Sabani a mangiare fino a pesare 170 kg. “Ho perso 80 kg”, dice a Domenica Live, “un’altra persona. Come se fossi rinato una seconda volta, facendo un percorso molto doloroso”. Simone Sabani a Domenica Live – “Adesso faccio ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020)è l’unicodi, nato dalla relazione dello showman con Raffaella Ponzo. Tutto è nato da uno scherzo telefonico fatto daa questa ragazza, da cui è scattata la scintilla. Il dolore per la separazione fra i genitori ha spintoa mangiare fino a pesare 170 kg. “Ho perso 80 kg”, dice a, “un’altra persona. Come se fossi rinato una seconda volta, facendo un percorso molto doloroso”.– “Adesso faccio ...

ziaarsenico : #domenicalive Qualcun’altro ha notato che Simone Sabani ha la voce identica al padre Gigi, e che si schiarisce la… - RMvoice1 : Dopo la Milani che diventa lesbica per la sofferenza di non avere un padre, passiamo al figlio di Sabani che per la… - Beps64 : Ma Simone Sabani???? Accidenti -