Sala, come cittadino non mi sento tutelato da Gallera (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 04 OTT - "Da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo nel suo ruolo": il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha detto parlando della polemica sulla disponibilità di vaccini ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 04 OTT - "Danon milombardo nel suo ruolo": il sindaco di Milano Giuseppelo ha detto parlando della polemica sulla disponibilità di vaccini ...

fattoquotidiano : Vaccini antinfluenzali, Beppe Sala: “Come cittadino non mi sento tutelato da Giulio Gallera” - HuffPostItalia : Veleni anti-influenzali. Sala: 'Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera' - sbonaccini : Sala piena a Ravenna, rispettando distanziamenti e utilizzo mascherine, per la presentazione del libro… - riccardo_71 : RT @fattoquotidiano: Vaccini antinfluenzali, Beppe Sala: “Come cittadino non mi sento tutelato da Giulio Gallera” - Lukas95976035 : Sala, come cittadino non mi sento tutelato da Gallera - Ultima Ora - ANSA -