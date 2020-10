Recensione iZotope Neoverb | era ora!

Leggi su tuttotek

(Di domenica 4 ottobre 2020) Abbiamo avuto l’occasione di provare il, il nuovo riverbero diche cambia le carte in tavola nel panorama dei riverberi e questa è la nostraInc., la famosa software house di tecnologie audio di Cambridge, ha rilasciato il primo riverbero della sua nuova linea di plugin, che promette di cambiare le carte in tavola. In piena linea estetica e di ricchezza di features con gli ultimi plugin della serie,permette un approccio agli ambienti tutto nuovo. Tra Blend-Pad, Reverb Assistant e tanto altro non vediamo l’ora di presentarvi questo gioiellino. Ci avrà convinto? Scopriamolo insieme in questadi. Il riflesso dell’esperienza Da qualche tempo, è ...