Parma, Nicolussi Caviglia a un passo: accordo con la Juventus (Di domenica 4 ottobre 2020) Hans Nicolussi Caviglia è vicinissimo al Parma: il club ducale ha un accordo con la Juventus. I dettagli dell’operazione Hans Nicolussi Caviglia è ormai a un passo dal Parma, che nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con la Juventus sulla base del prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe 2000 si metterà alla prova in Serie A dopo la stagione vissuta con la maglia del Perugia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Hansè vicinissimo al: il club ducale ha uncon la. I dettagli dell’operazione Hansè ormai a undal, che nelle ultime ore ha raggiunto uncon lasulla base del prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe 2000 si metterà alla prova in Serie A dopo la stagione vissuta con la maglia del Perugia. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Parma, in chiusura Nicolussi Caviglia - DiMarzio : #Parma, da Osorio e Nicolussi Caviglia all'incontro per chiudere anche l'operazione Busi: il punto - juanmartinezr : RT @DiMarzio: #Parma, da Osorio e Nicolussi Caviglia all'incontro per chiudere anche l'operazione Busi: il punto - cheobravo : RT @DiMarzio: #Parma, da Osorio e Nicolussi Caviglia all'incontro per chiudere anche l'operazione Busi: il punto - MFajriyansyah : RT @DiMarzio: #Parma, da Osorio e Nicolussi Caviglia all'incontro per chiudere anche l'operazione Busi: il punto -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Nicolussi Parma, in chiusura Nicolussi Caviglia GianlucaDiMarzio.com Juventus, Nicolussi Caviglia verso il Parma

TORINO- In queste ultime ore di mercato, la Juventus sta lavorando senza sosta per piazzare gli ultimi esuberi rimasti in rosa. Tra questi anche il giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, rien ...

Parma, Kurtic regala i primi punti a Liverani e al presidente Krause

Aspettando la fine del mercato, il Parma ottiene i primi punti in campionato. C’era preoccupazione, dopo lo 0-2 con il Napoli e il 4-1 subito a Bologna, il progetto Liverani è ...

TORINO- In queste ultime ore di mercato, la Juventus sta lavorando senza sosta per piazzare gli ultimi esuberi rimasti in rosa. Tra questi anche il giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, rien ...Aspettando la fine del mercato, il Parma ottiene i primi punti in campionato. C’era preoccupazione, dopo lo 0-2 con il Napoli e il 4-1 subito a Bologna, il progetto Liverani è ...