Omicidio Lecce, prima telefonata di Antonio a casa: “Dovete portarmelo in carcere” (Di domenica 4 ottobre 2020) Torniamo sul caso assurdo dell’Omicidio di Daniele De Santis e della compagna Eleonora Manta. Il killer, Antonio De Marco, lo studente di Scienze infermieristiche che ha confessato l’Omicidio, si trova da lunedì scorso nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce. Nella prima conversazione con i genitori il 21enne avrebbe chiesto degli abiti e un libro di preghiere. De Marco non vede i parenti, che vivono a casarano, da prima del duplice Omicidio, e potrà incorciare di nuovo il loro sguardo la prossima settimana, quando sono previste le visite ai detenuti nel penitenziario. Nei giorni successivi al delitto, come scrive il Quotidiano di Puglia, dalle intercettazioni telefoniche è emerso che De Marco ha comunicato pochissimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Torniamo sul caso assurdo dell’di Daniele De Santis e della compagna Eleonora Manta. Il killer,De Marco, lo studente di Scienze infermieristiche che ha confessato l’, si trova da lunedì scorso nel carcere di Borgo San Nicola a. Nellaconversazione con i genitori il 21enne avrebbe chiesto degli abiti e un libro di preghiere. De Marco non vede i parenti, che vivono arano, dadel duplice, e potrà incorciare di nuovo il loro sguardo la prossima settimana, quando sono previste le visite ai detenuti nel penitenziario. Nei giorni successivi al delitto, come scrive il Quotidiano di Puglia, dalle intercettazioni telefoniche è emerso che De Marco ha comunicato pochissimo ...

