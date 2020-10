Mini-lockdown, militari in strada e obbligo di mascherina: cosa ci aspetta con il prossimo Dpcm (Di domenica 4 ottobre 2020) Mini-lockdown, pattugliamenti contro gli assembramenti, militari per i controlli, obbligo delle mascherine, orari ridotti per alcune attività. Sono queste le misure in studio dal governo in questi giorni, provvedimenti da racchiudere nel Dpcm del 7 ottobre mirato contenere l’ondata di contagi da Coronavirus in Italia. Uno scenario in stile Fase 1 che torna a farsi strada dopo i picchi degli ultimi tempi (+2.844 nuovi casi solo ieri, un numero che non si verificava dal 24 aprile), e che nei giorni scorsi ha spinto il premier Giuseppe Conte a prorogare lo stato d’emergenza fino a fine anno. Di fatto, in alcuni territori le restrizioni sono già entrate in vigore – come nel Lazio, in Puglia e nelle Marche. Coronavirus, nelle Marche ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020), pattugliamenti contro gli assembramenti,per i controlli,delle mascherine, orari ridotti per alcune attività. Sono queste le misure in studio dal governo in questi giorni, provvedimenti da racchiudere neldel 7 ottobre mirato contenere l’ondata di contagi da Coronavirus in Italia. Uno scenario in stile Fase 1 che torna a farsidopo i picchi degli ultimi tempi (+2.844 nuovi casi solo ieri, un numero che non si verificava dal 24 aprile), e che nei giorni scorsi ha spinto il premier Giuseppe Conte a prorogare lo stato d’emergenza fino a fine anno. Di fatto, in alcuni territori le restrizioni sono già entrate in vigore – come nel Lazio, in Puglia e nelle Marche. Coronavirus, nelle Marche ...

