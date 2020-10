Milinkovic-Savic risponde a Lautaro, Lazio-Inter finisce 1-1 (Di domenica 4 ottobre 2020) finisce in parità la sfida tra Lazio e Inter, che non vanno oltre l'1-1 nella 3^ giornata di Serie A. I nerazzurri pescano il vantaggio nel primo tempo con il gol di Lautaro Martinez, nella ripresa i biancocelesti strappano un punto con la rete di Milinkovic-Savic. Nel big match all'Olimpico, Inzaghi recupera Correa e Radu, costretto però a chiedere il cambio dopo appena un quarto d'ora per nuovi guai muscolari. Conte parte con Vidal trequartista e conferma Hakimi sulla destra, dopo l'ottima prova con il Benevento. Al 30′ Lautaro, già pericoloso qualche istante prima, si gira in un fazzoletto e calcia veloce in rete il gol dello 0-1. Il vantaggio galvanizza i nerazzurri, in dominio fino all'Intervallo e vicini al raddoppio ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020)in parità la sfida tra, che non vanno oltre l'1-1 nella 3^ giornata di Serie A. I nerazzurri pescano il vantaggio nel primo tempo con il gol diMartinez, nella ripresa i biancocelesti strappano un punto con la rete di. Nel big match all'Olimpico, Inzaghi recupera Correa e Radu, costretto però a chiedere il cambio dopo appena un quarto d'ora per nuovi guai muscolari. Conte parte con Vidal trequartista e conferma Hakimi sulla destra, dopo l'ottima prova con il Benevento. Al 30′, già pericoloso qualche istante prima, si gira in un fazzoletto e calcia veloce in rete il gol dello 0-1. Il vantaggio galvanizza i nerazzurri, in dominio fino all'vallo e vicini al raddoppio ...

