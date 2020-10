Marco Vannini, i genitori a Domenica In: “Se lo avremo, daremo in beneficenza il risarcimento dei Ciontoli. Volevamo vendetta? No, giustizia” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Abbiamo lottato per cinque anni e abbiamo preso cinque anni di schiaffi, e quindi quando c’è stata la sentenza sentire che finalmente era successo quello che sembrava che non succedesse mai è stata una liberazione. Ma non una vendetta come si è detto. Io volevo soltanto giustizia. Ricordiamoci che comunque abbiamo perso non abbiamo più Marco, chi veramente pagherà siamo io e lui perché siamo condannati all’ergastolo”, così, senza nascondere un po’ di commozione, Marina e Valerio, i genitori di Marco Vannini, ospiti del salotto di Mara Venier, hanno commentato in diretta tv l’ultima sentenza di appello bis che ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni e i suoi tre familiari (la moglie e i due figli) a 9 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Abbiamo lottato per cinque anni e abbiamo preso cinque anni di schiaffi, e quindi quando c’è stata la sentenza sentire che finalmente era successo quello che sembrava che non succedesse mai è stata una liberazione. Ma non unacome si è detto. Io volevo soltanto giustizia. Ricordiamoci che comunque abbiamo perso non abbiamo più, chi veramente pagherà siamo io e lui perché siamo condannati all’ergastolo”, così, senza nascondere un po’ di commozione, Marina e Valerio, idi, ospiti del salotto di Mara Venier, hanno commentato in diretta tv l’ultima sentenza di appello bis che ha condannato Antonioa 14 anni e i suoi tre familiari (la moglie e i due figli) a 9 ...

matteosalvinimi : La mamma di Marco, Marina: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. La giustizia esist… - SkyTG24 : Omicidio #MarcoVannini, la sentenza: 14 anni ad Antonio Ciontoli, 9 e 4 mesi alla famiglia - repubblica : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli - clikservernet : Marco Vannini, i genitori a Domenica In: “Se lo avremo, daremo in beneficenza il risarcimento dei Ciontoli. Volevam… - Noovyis : (Marco Vannini, i genitori a Domenica In: “Se lo avremo, daremo in beneficenza il risarcimento dei Ciontoli. Voleva… -