Marco Carta con la febbre: Mediaset non fa entrare il cantante negli studi tv (Di domenica 4 ottobre 2020) È saltata l’ospitata di Marco Carta a Live-Non è la d’Urso. L’ex vincitore di Amici doveva essere tra gli opinionisti dello slot dedicato al recente coming out di Gabriel Garko ma la sua presenza è sfumata all’ultimo. Come spiegato da Barbara d’Urso il cantante sardo si è presentato agli studi Mediaset di Milano ma è … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 4 ottobre 2020) È saltata l’ospitata dia Live-Non è la d’Urso. L’ex vincitore di Amici doveva essere tra gli opinionisti dello slot dedicato al recente coming out di Gabriel Garko ma la sua presenza è sfumata all’ultimo. Come spiegato da Barbara d’Urso ilsardo si è presentato aglidi Milano ma è … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - blurtry : Ma perché urtis ora parla come marco carta? #noneladurso - maugas56 : @trash_italiano A Marco Carta (ammesso che sia vero, perché con te #BarbaraDUrso, 'na verità nun se saprà mai) augu… - hosieary : RT @trash_italiano: Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - IdaDiGrazia : #noneladurso Marco Carta non c'è. Barbara D'Urso: «E' tornato a casa, ha un po' di febbre»? -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Marco Carta con la febbre: Mediaset non fa entrare il cantante negli studi tv Gossip e Tv Marco Carta con la febbre: Mediaset non fa entrare il cantante negli studi tv

È saltata l’ospitata di Marco Carta a Live-Non è la d’Urso. L’ex vincitore di Amici doveva essere tra gli opinionisti dello slot dedicato al recente coming out di Gabriel Garko ma la sua presenza è sf ...

Live Non è la D’Urso, Marco Carta con la febbre. Barbara: “Evitato il test”

Marco Carta assente a Live Non è la D'Urso per febbre. Barbara D'Urso: "Evitato il test" Puntata scoppiettante quella di Live Non è la D'Urso del 4 ...

È saltata l’ospitata di Marco Carta a Live-Non è la d’Urso. L’ex vincitore di Amici doveva essere tra gli opinionisti dello slot dedicato al recente coming out di Gabriel Garko ma la sua presenza è sf ...Marco Carta assente a Live Non è la D'Urso per febbre. Barbara D'Urso: "Evitato il test" Puntata scoppiettante quella di Live Non è la D'Urso del 4 ...