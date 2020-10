Mara Venier e la gaffe a Domenica In con Selvaggia Lucarelli: “E’ un insulto” (Di domenica 4 ottobre 2020) Mara Venier, padrona di casa a Domenica In, ha fatto una gaffe imperdonabile con l’ospite Selvaggia Lucarelli. Mara Venier ha aperto il talk dedicato alla trasmissione di Raiuno condotta da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“, collegandosi con l’ospite Selvaggia Lucarelli. La Lucarelli, durante la terza puntata della trasmissione, è stata protagonista di un’accesa lite. … L'articolo Mara Venier e la gaffe a Domenica In con Selvaggia Lucarelli: “E’ un insulto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 ottobre 2020), padrona di casa aIn, ha fatto unaimperdonabile con l’ospiteha aperto il talk dedicato alla trasmissione di Raiuno condotta da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“, collegandosi con l’ospite. La, durante la terza puntata della trasmissione, è stata protagonista di un’accesa lite. … L'articoloe laIn con: “E’ un insulto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Mamox__ : La storia di #MarcoVannini ha commosso tutti. Oggi anche Mara Venier. Le uniche due che sono rimaste un po' male de… - infoitcultura : Mara Venier e il profilo falso su Facebook: «Vi prego segnalate» - infoitcultura : Domenica In, maxi-rissa Alessandra Mussolini-Selvaggia Lucarelli: 'Sei una bestia'. Volano parole estreme, Mara Ven… - infoitcultura : Mara Venier, gaffe a Domenica In con Lucarelli che replica: “È un insulto” - zazoomblog : Mara Venier: la foto lascia tutti senza parole “ma come ti sei vestita?” - #Venier: #lascia #tutti #senza #parole -