Maltempo Lombardia: gruppo isolato per una frana nel Bresciano, 17 persone bloccate in Vallecamonica (Di domenica 4 ottobre 2020) Un gruppo di 17 persone e’ isolato nella frazione Sant’Antonio di Corteno Golgi, nel Bresciano, dopo che il distacco di una frana con un fronte di circa 100 metri ha interrotto l’unica strada che collega il piccolo centro. Un elicottero dei Vigili del fuoco e’ partito per recuperare il gruppo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Undi 17e’nella frazione Sant’Antonio di Corteno Golgi, nel, dopo che il distacco di unacon un fronte di circa 100 metri ha interrotto l’unica strada che collega il piccolo centro. Un elicottero dei Vigili del fuoco e’ partito per recuperare il.L'articolo Meteo Web.

Il Piemonte e la Liguria hanno chiesto al governo lo stato d’emergenza per i danni causati dal maltempo. Italia spaccata in due con piogge intense al Nord, specialmente nel pomeriggio, mentre al Sud s ...

Maltempo nel NordEst: si cercano ancora due dispersi e ora è allarme Po in piena

TORINO - Continuano le ricerche per i due dispersi in Piemonte dopo che il maltempo ha allentato la sua morsa nel Nordovest del Paese, causando anche 2 morti e il pesante bilancio dei danni, con esond ...

