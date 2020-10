Maltempo Francia, almeno 4 morti: uno annega in auto (Di domenica 4 ottobre 2020) Un uomo è stato ritrovato cadavere nella sua auto immersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est della Francia investito dal Maltempo venerdì sera. Lo hanno annunciato fonti dei pompieri. La scoperta di questa nuova vittima porta a 4 il numero dei francesi deceduti, due in Francia e due in Italia, per le piogge torrenziali e le inondazioni sull’entroterra di Nizza e nel nord-ovest dell’Italia.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Un uomo è stato ritrovato cadavere nella suaimmersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est dellainvestito dalvenerdì sera. Lo hanno annunciato fonti dei pompieri. La scoperta di questa nuova vittima porta a 4 il numero dei francesi deceduti, due ine due in Italia, per le piogge torrenziali e le inondazioni sull’entroterra di Nizza e nel nord-ovest dell’Italia.L'articolo Meteo Web.

