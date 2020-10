Juventus, tutti negativi i tamponi effettuati. Il dottor Stefanini: “Potevamo scendere in campo” (Di domenica 4 ottobre 2020) tutti i tamponi effettuati ieri dalla Juventus sono risultati negativi. I test a cui si sono sottoposti i bianconeri servivano a verificare altri eventuali contagi dopo quelli di due membri dello staff. “Nel momento in cui viene riscontrata una positività deve crearsi immediatamente una bolla – ha spiegato il responsabile sanitario Luca Stefanini -. Ieri abbiamo richiamato l’intero gruppo-squadra e abbiamo creato questa bolla. A questo e’ seguito il rispetto dei protocolli, quindi l’esecuzione dei tamponi che oggi hanno dato esito negativo. Quindi, avendo la Juventus rispettato tutti i passaggi del protocollo, oggi eravamo in grado di giocare la partita”. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)ieri dallasono risultati. I test a cui si sono sottoposti i bianconeri servivano a verificare altri eventuali contagi dopo quelli di due membri dello staff. “Nel momento in cui viene riscontrata una positività deve crearsi immediatamente una bolla – ha spiegato il responsabile sanitario Luca-. Ieri abbiamo richiamato l’intero gruppo-squadra e abbiamo creato questa bolla. A questo e’ seguito il rispetto dei protocolli, quindi l’esecuzione deiche oggi hanno dato esito negativo. Quindi, avendo larispettatoi passaggi del protocollo, oggi eravamo in grado di giocare la partita”.

