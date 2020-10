Due i morti per l'ondata di maltempo sul Nord-ovest. Si contano i danni ma ci sono ancora paesi isolati. Il Po sale di 6 metri (Di domenica 4 ottobre 2020) Le situazioni più gravi nella provincia di Cuneo, in Piemonte, e in Valle d'Aosta. Almeno due le vittime, danni ingenti in diversi comuni - alcuni dei quali sono ancora isolati per le frane causate ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) Le situazioni più gravi nella provincia di Cuneo, in Piemonte, e in Valle d'Aosta. Almeno due le vittime,ingenti in diversi comuni - alcuni dei qualiper le frane causate ...

MediasetTgcom24 : Il maltempo flagella il Nord: due morti ad Aosta e nel Vercellese, due dispersi tra Piemonte e Lombardia #Maltempo… - AvvDox : RT @ricgazza: È la sera del 14 Marzo 2018 quando, a Rio De Janeiro, i giornali annunciano due morti a colpi di mitra in una sparatoria. Non… - rogandi74 : RT @ricgazza: È la sera del 14 Marzo 2018 quando, a Rio De Janeiro, i giornali annunciano due morti a colpi di mitra in una sparatoria. Non… - infoitinterno : Bollettino Lombardia 4 ottobre: 314 nuovi casi di Coronavirus e due morti, calano i tamponi - bassosimone : RT @Miti_Vigliero: Salgono a cinque i morti trovati in Riviera: due a Ventimiglia, due a Sanremo e uno a Santo Stefano a Mare https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Due morti Due morti e decine di sfollati. Esondazioni e tempeste mettono in ginocchio il Nord La Verità Coronavirus, i dati del 4 ottobre. 314 nuovi casi, +4 a Lecco

Si contano anche due morti, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 16.971. Ieri, a fronte di 18.860 tamponi, c'erano stati 393 positivi e 5 morti. Coronavirus, i nuovi contagi ...

Maltempo: Francia, almeno 4 morti, uno annega in auto

Un uomo è stato ritrovato cadavere nella sua auto immersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est della Francia investito dal maltempo venerdì sera. Lo hanno annunciato fonti dei pompieri. (ANSA) ...

Si contano anche due morti, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 16.971. Ieri, a fronte di 18.860 tamponi, c'erano stati 393 positivi e 5 morti. Coronavirus, i nuovi contagi ...Un uomo è stato ritrovato cadavere nella sua auto immersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est della Francia investito dal maltempo venerdì sera. Lo hanno annunciato fonti dei pompieri. (ANSA) ...