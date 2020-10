Doppietta di Leao e gol di Hernandez, tris Milan contro lo Spezia (Di domenica 4 ottobre 2020) MilanO (ITALPRESS) – Il Milan sa solo vincere in questo avvio di stagione. Terzo successo di fila in campionato, raggiunta l'Atalanta in testa alla classifica a punteggio pieno: i rossoneri soffrono nel primo tempo, poi vanno a segno con Rafael Leao (Doppietta) e uno straripante Theo Hernandez. Finisce 3-0 a San Siro, da dove gli uomini di Italiano escono senza punti, ma a testa alta. I padroni di casa – scesi in campo con un undici giovanissimo – fanno esordire anche il nuovo acquisto Jens Petter Hauge, classe '99. Lo Spezia imprime una buona personalità in avvio, non disdegnando qualche contropiede pericoloso soprattutto con Galabinov. L'attaccante bulgaro è però poi costretto ad uscire al 33′ per un problema muscolare. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)O (ITALPRESS) – Ilsa solo vincere in questo avvio di stagione. Terzo successo di fila in campionato, raggiunta l'Atalanta in testa alla classifica a punteggio pieno: i rossoneri soffrono nel primo tempo, poi vanno a segno con Rafael) e uno straripante Theo. Finisce 3-0 a San Siro, da dove gli uomini di Italiano escono senza punti, ma a testa alta. I padroni di casa – scesi in campo con un undici giovanissimo – fanno esordire anche il nuovo acquisto Jens Petter Hauge, classe '99. Loimprime una buona personalità in avvio, non disdegnando qualchepiede pericoloso soprattutto con Galabinov. L'attaccante bulgaro è però poi costretto ad uscire al 33′ per un problema muscolare. La ...

Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 3-0 Spezia (57'78' Leao, 76' Theo) | Possessions: 62%-38% | Shots: 17-4 | Tackles: 22-21… - Gazzetta_it : Tris #Milan: è in vetta! La doppietta di Leao e Theo stendono lo #Spezia - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Zampate, 'telefonate' e... balletti: in #MilanSpezia va in scena la rinascita di #Leao - Gazzetta_it : VIDEO Zampate, 'telefonate' e... balletti: in #MilanSpezia va in scena la rinascita di #Leao - SirCambiaNome : RT @_DavidLoPan_: Tutto da buttare. Salvo solo il punteggio pieno. E la terza porta inviolata di seguito. E tipo il ventesimo risultato uti… -