Beverly Hills 90210 | speciale trent’anni

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ebbene sì, sono passati 30 anni da quando Brenda e Brandon Walsh si trasferirono in quel di, Los Angeles, codice di avviamento postale. Da qui ha inizio la storia del teen drama più longevo della televisione, che intrattenne il pubblico per ben 10 anni dal 1990 al 2000. Prodotta da Aaron Spelling e Darren Star (futuro creatore di Sex and The City), la serie diede vita a ben quattro spin-off, tra i quali ricorderete il più celebre Melrose Place. Il cast Jason Priestley e Luke Perry. Il cast principale comprendeva sette giovani attori, molti dei quali semi sconosciuti e che ebbero proprio con902010 la loro occasione d’oro. Jason Priestley e Luke Perry vennero chiamati ad interpretare Brandon Wlash e Dylan McKay, i due bellocci della ...