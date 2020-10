Atalanta-Cagliari 5-2, orobici a punteggio pieno (Di domenica 4 ottobre 2020) Vola l'Atalanta di Gasperini. Per la prima volta nella sua storia gli orobici vincono le prime tre partite di campionato e battono anche il Cagliari 5-2. Partita già chiusa dopo 45' grazie ai gol di Muriel, Gomez, Pasalic e Zapata. Nella ripresa a segno anche Lammers, ai sardi non bastano le reti di Godin e Joao PedroRisultati (terza giornata): Fiorentina-Sampdoria 1-2; Sassuolo-Crotone 4-1, Genoa-Torino (rinviata), Udinese-Roma 0-1; Atalanta-Cagliari 5-2, Benevento-Bologna ore 15, Lazio-Inter ore 15, Parma-Hellas Verona ore 15, Milan-Spezia ore 18, Juventus-Napoli ore 20.45Classifica: Atalanta 9, Sassuolo 7, Napoli, Inter, Milan, Verona 6, Juventus, Roma 4, Atalanta, Lazio, Bologna, Fiorentina, Benevento, Spezia, Genoa, Sampdoria 3, Cagliari1, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 ottobre 2020) Vola l'di Gasperini. Per la prima volta nella sua storia glivincono le prime tre partite di campionato e battono anche il5-2. Partita già chiusa dopo 45' grazie ai gol di Muriel, Gomez, Pasalic e Zapata. Nella ripresa a segno anche Lammers, ai sardi non bastano le reti di Godin e Joao PedroRisultati (terza giornata): Fiorentina-Sampdoria 1-2; Sassuolo-Crotone 4-1, Genoa-Torino (rinviata), Udinese-Roma 0-1;5-2, Benevento-Bologna ore 15, Lazio-Inter ore 15, Parma-Hellas Verona ore 15, Milan-Spezia ore 18, Juventus-Napoli ore 20.45Classifica:9, Sassuolo 7, Napoli, Inter, Milan, Verona 6, Juventus, Roma 4,, Lazio, Bologna, Fiorentina, Benevento, Spezia, Genoa, Sampdoria 3,1, ...

