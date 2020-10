A1 Femminile, cadono Trento e Cuneo, Conegliano resta sola (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA- Dopo tre giornate di campionato in testa all'A1 Femminile resta sola a punteggio pieno l'Imoco Conegliano. La squadra di Santarelli, dopo il successo di ieri nell'anticipo contro la Savino Del ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA- Dopo tre giornate di campionato in testa all'A1a punteggio pieno l'Imoco. La squadra di Santarelli, dopo il successo di ieri nell'anticipo contro la Savino Del ...

Ultime Notizie dalla rete : Femminile cadono A1 Femminile, cadono Trento e Cuneo, Conegliano resta sola Corriere dello Sport A2 Femminile: in campo per la 3a di andata

Nel Girone Est la capolista Vallefoglia fa visita a Cutrofiano, nell'Ovest Roma ospita Sassuolo. Montale-Marsala anticipata a sabato 3 ottobre ...

Fiorentina Femminile, pesante sconfitta interna con il Sassuolo. Paura per Piemonte

Brutta sconfitta interna per la squadra di Cincotta, sotto addirittura per 0-3. Poi nel finale il gol di Breitner che serve solo ad alleggerire il passivo ...

Nel Girone Est la capolista Vallefoglia fa visita a Cutrofiano, nell'Ovest Roma ospita Sassuolo. Montale-Marsala anticipata a sabato 3 ottobre ...Brutta sconfitta interna per la squadra di Cincotta, sotto addirittura per 0-3. Poi nel finale il gol di Breitner che serve solo ad alleggerire il passivo ...