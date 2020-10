Ufficiale | Rincon rinnova con il Torino fino al 2022

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 ottobre 2020) IlFootball Club è lieto di annunciare di averto il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Tomasal 30 giugno, con opzione per la stagione successiva. Il presidente Cairo ha blindato in questa maniera un calciatore di grande gamba per la zona nevralgica del campo. foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.