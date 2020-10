SWAT le puntate della terza stagione in onda su Rai 2 sabato 3 ottobre

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 3 ottobre 2020)3 e la quartadi Bull su Rai 2in prima visione Prosegue l’appuntamento deldi Rai 2 con le serie tv americane,alle 21:05 un doppio appuntamento con ladie a seguire un episodio di Bull 4 tutto in prima visione assoluta.3 ha 20 episodi, la serie è stata rinnovata per una quartain arrivo prossimamente negli USA su CBS, rinnovata anche Bull per una quinta. Gli episodi di3×07 – Corsa ai soldi: Una banda di ladri ruba dell’attrezzatura per saldature. In particolare, una ...