Salvini e quei follower sospetti su Facebook | uno su 5 ha nome straniero e non risponde ai messaggi

Sul processo di Catania gli utenti social appoggiano in massa Matteo Salvini. Come mai? Chiedetelo a Cvetanka, anziana signora abitante di Ocrida, nella Macedonia del Nord. Oppure al timido Hellal, ragazzo indiano con solo 11 amici su Facebook ma un grande interesse per la difesa dei confini italiani. E perché non chiedere a Lankoande cosa ne pensi dell'immigrazione dall'Africa, proprio lui che viene dalla Costa d'Avorio? Durante i giorni che hanno preceduto il countdown terminato il 3 ottobre con la manifestazione di Catania – lanciata proprio dalla pagina di Matteo Salvini, il cui gruppo di comunicazione ad oggi viene ritenuto il dream team della politica 2.0 – è stato evidente l'aumento delle interazioni a sostegno del leader della Lega, tanto da registrare un sospettoso +9% ...

LegaSalvini : #Salvini a #staseraitalia: 'In 3 giorni abbiamo convinto altri Paesi a farsi carico di quei clandestini. Nessuno si… - maselli1_s : @fattoquotidiano @IlariaProietti Tranquillo Salvini, quei coglioni del PD e quei dementi dei 5Stelle TI STANNO REGA… - MauroAmbrosiani : RT @velo_di_maia: #Salvini che si porta la claque al processo mi ricorda quei cantanti, sfiatati e a fine carriera, che mendicavano qualche… - littlexlouie : @_hknowme_ processano salvini per quello che ha fatto a quei poveri immigrati [li ha tenuti sulla marca senza dargli niente] - LPincia : RT @mgdj56: #IoStoConSalvini Oggi non vorrei trovarmi al posto di quei giudici. Hanno spaccato l’Italia in due. Una maggioranza di Italiani… -