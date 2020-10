Roma, in manette la banda del bus: accerchiavano le vittime anziane alla fermata prima di salire (Di sabato 3 ottobre 2020) Cinque arresti per furto aggravato nella Capitale. A finire in manette ieri è stata una banda composta da un cittadino algerino di 48 anni, un cittadino marocchino di 40 anni e un cittadino del Kosovo ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Cinque arresti per furto aggravato nella Capitale. A finire inieri è stata unacomposta da un cittadino algerino di 48 anni, un cittadino marocchino di 40 anni e un cittadino del Kosovo ...

Aspettavano che le vittime si avvicinassero alla porta per salire sul bus e scattava l'accerchiamento: l'ultima vittima è stata una 72enne. L'anziana era alla fermata di via ...

