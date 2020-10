Roland Garros, Sonego, Sinner e Trevisan agli ottavi di finale. Out Berrettini (Di sabato 3 ottobre 2020) Roland Garros, i risultati dei sedicesimi di finale. Tre italiani conquistano il pass per il turno successivo. PARIGI (FRANCIA) – Roland Garros, i risultati dei sedicesimi di finale. Prosegue il cammino perfetto degli italiani con tre azzurri che sono riusciti ad ottenere il pass per il turno successivo. Niente da fare, invece, per Matteo Berrettini. L’azzurro ha perso in tre set contro il tedesco Altmaier. Sonego e Sinner agli ottavi di finale La prima gioia di questo venerdì 2 ottobre è stata data da Lorenzo Sonego che in tre set (7-6 6-3 7-6) ha avuto la meglio sull’americano Fritz (numero 27 del seeding). Un risultato ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020), i risultati dei sedicesimi di. Tre italiani conquistano il pass per il turno successivo. PARIGI (FRANCIA) –, i risultati dei sedicesimi di. Prosegue il cammino perfetto degli italiani con tre azzurri che sono riusciti ad ottenere il pass per il turno successivo. Niente da fare, invece, per Matteo. L’azzurro ha perso in tre set contro il tedesco Altmaier.diLa prima gioia di questo venerdì 2 ottobre è stata data da Lorenzoche in tre set (7-6 6-3 7-6) ha avuto la meglio sull’americano Fritz (numero 27 del seeding). Un risultato ...

ItaliaTeam_it : MARTI AGLI OTTAVI DEL ROLAND GARROS! ?? Martina #Trevisan rimonta e supera 1-6 7-6 6-3 la greca Maria Sakkari! RT… - ItaliaTeam_it : AVANTI ANCHE JANNIK! ?? Al Roland Garros @janniksin batte in tre set l’argentino Federico Coria e avanza agli ottav… - Eurosport_IT : Che spettacoloooo Martina #Trevisan!!!! ???? Dopo Coco Gauff, l'azzurra batte anche Maria Sakkari in rimonta e vola… - Lucia39134555 : Peccato per il nostro Berrettini, eliminato al Roland Garros. Non ha giocato bene, ma sarebbe stato giusto vincesse… - LuciaLaVita1 : RT @LaStampa: Roland Garros all’italiana: occhi su Berrettini per bissare il 1962 -