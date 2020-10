Paolo Conticini: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attore e conduttore Paolo Conticini e dalla ballerina Veera Kinnunen, volto noto del programma. La coppia ha ballato un Jive sulle note della notissima canzone Pensiero dei Pooh. Paolo Conticini: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una coreografia piuttosto difficile, con qualche momento in cui i due ballerini non erano sincronizzati. La Smith ha criticato la ricerca della ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata dicon le Stelledi stasera, 3, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attore e conduttoree dalla ballerina Veera Kinnunen, volto noto del programma. La coppia ha ballato un Jive sulle note della notissima canzone Pensiero dei Pooh.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una coreografia piuttosto difficile, con qualche momento in cui i due ballerini non erano sincronizzati. La Smith ha criticato la ricerca della ...

ClaudiaNanni4 : #BallandoConLeStelle Ogni sabato il mio ? fisso per Paolo conticini, elisa Isoardi e @CdGherardesca ! - Nchesenzo_ : Ma perché a qualcuno non piace Paolo Conticini? Io sinceramente lo guardo con gli occhi dell'amore, degli ormoni e… - MaryLum92 : RT @ilariaknows: Paolo Conticini UNO DI NOI!!! Libera il tuo disturbo ossessivo compulsivo!!! #BallandoConLeStelle - ilariaknows : Paolo Conticini UNO DI NOI!!! Libera il tuo disturbo ossessivo compulsivo!!! #BallandoConLeStelle - giorgiomengato : A me Paolo Conticini non mi è piaciuto...lo state valorizzando troppo... #ballandoconlestelle -