Nunzia De Girolamo, chiesti 8 anni di carcere all'ex ministro per l'inchiesta sull'Asl di Benevento

Nunzia De Girolamo commenta la richiesta della procura a 8 anni e 3 mesi di reclusione, a proposito dell'inchiesta sulle consulenze all'Asl di Benevento iniziata 6 anni fa e che la costrinse a dimettersi da ministro delle Politiche Agricole del governo Letta. "Non ho fatto nulla di cui avere paura, sono devastata solo a leggere la richiesta del pubblico ministero". Per il pm Assunta Tillo invece la Asl sarebbe stata "asservita al suo potere politico". 

L'inchiesta sull'Asl di Benevento

"Come sto? E come sto dopo una richiesta di carcere per una vicenda come questa?", dichiara la De Girolamo in un'intervista al Corriere della Sera. "Si rendono conto di quanti ..."

