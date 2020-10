Nord Ovest travolto dal maltempo. Morti un vigile del fuoco in Valle d’Aosta e un giovane nel Vercellese (Di sabato 3 ottobre 2020) Allerta per dissesto idrogeologico in Piemonte, ci sono 17 dispersi. Piena sui cimiteri, spazzate via le bare in una località del Cuneese. Crollato il ponte che collega le province di Novara e Vercelli. Chiusa la Torino-Aosta. Acqua alta a Venezia, il Mose funziona. Mattarella chiama il Governatore del Piemonte Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 3 ottobre 2020) Allerta per dissesto idrogeologico in Piemonte, ci sono 17 dispersi. Piena sui cimiteri, spazzate via le bare in una località del Cuneese. Crollato il ponte che collega le province di Novara e Vercelli. Chiusa la Torino-Aosta. Acqua alta a Venezia, il Mose funziona. Mattarella chiama il Governatore del Piemonte

sole24ore : Maltempo nel Nord Ovest, due morti e 16 dispersi. Crollano ponti sul fiume Sesia e nel Piacentino… - svirgola2 : @Giulio_Firenze Ponte sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è crollato oggi intorno alle 15.… - vespgs : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… - marcoranieri72 : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… - patriziagatto3 : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… -

Ultime Notizie dalla rete : Nord Ovest Maltempo nel Nord Ovest, due morti e 16 dispersi. Crollano ponti sul fiume Sesia e nel Piacentino Il Sole 24 ORE Meteo – Grave maltempo travolge il Piemonte: fiumi in piena travolgo un cimitero nel cuneese

E’successo nel camposanto di Trappa, frazione di Garessio (Cuneo), travolto dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord Ovest. Resta critica la situazione in Piemonte a causa delle ...

Meteo Piemonte, la piena travolge il cimitero: bare spazzate via a Trappa, nel Cuneese

La furia del maltempo non risparmia neanche i cimiteri. A Trappa, frazione di Garessio, nel cuneese, l'alluvione ha travolto il camposanto comunale spazzando via numerose lapidi, molte ...

E’successo nel camposanto di Trappa, frazione di Garessio (Cuneo), travolto dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord Ovest. Resta critica la situazione in Piemonte a causa delle ...La furia del maltempo non risparmia neanche i cimiteri. A Trappa, frazione di Garessio, nel cuneese, l'alluvione ha travolto il camposanto comunale spazzando via numerose lapidi, molte ...