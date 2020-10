Manchester United, intesa con Cavani. I dettagli (Di sabato 3 ottobre 2020) Edinson Cavani diventerà un nuovo calciatore del Manchester United: visite mediche e firma sul contratto Edinson Cavani diventerà un nuovo calciatore del Manchester United nelle prossime ore, dopo aver raggiunto un accordo sull’ingaggio. Come riportato da ESPN, l’ex attaccante del Paris Saint-Germain sosterrà domani le visite mediche e firmerà un biennale con il club di Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Edinsondiventerà un nuovo calciatore del: visite mediche e firma sul contratto Edinsondiventerà un nuovo calciatore delnelle prossime ore, dopo aver raggiunto un accordo sull’ingaggio. Come riportato da ESPN, l’ex attaccante del Paris Saint-Germain sosterrà domani le visite mediche e firmerà un biennale con il club di Premier League. Leggi su Calcionews24.com

