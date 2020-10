Manchester United, contatti continui con Cavani: può arrivare a parametro zero (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo nome per l’attacco del Manchester United, che ha deciso di puntare forte sull’ex Napoli, Edinson Cavani. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sports’, infatti, i dirigenti dei Red Devils sarebbero costantemente in contatto con gli agenti dell’uruguaiano, che è attualmente svincolato dopo l’addio al Paris Saint-Germain. L’obiettivo principale del club inglese era Jadon Sancho del Borussia Dortmund, ma viste le difficoltà legate a questo trasferimento, hanno virato sull’ex centravanti del Palermo. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo nome per l’attacco del, che ha deciso di puntare forte sull’ex Napoli, Edinson. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sports’, infatti, i dirigenti dei Red Devils sarebbero costantemente in contatto con gli agenti dell’uruguaiano, che è attualmente svincolato dopo l’addio al Paris Saint-Germain. L’obiettivo principale del club inglese era Jadon Sancho del Borussia Dortmund, ma viste le difficoltà legate a questo trasferimento, hanno virato sull’ex centravanti del Palermo.

DiMarzio : #Roma-#ManchesterUnited, non solo #Smalling: si tratta anche per Diogo #Dalot - ESPNmx : ¡Edinson Cavani al Manchester United casi cerrado! ?? - juventusfc : 4??5??0?? and counting... ?? Ieri @Cristiano ha toccato quota 450 gol nei Top-5 campionati europei: record dal 200… - LucasU2fan : @ECavaniOfficial A torcida do GreBBIo iludida hahahahaha Welcome to Manchester United, Cavani - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Manchester United, domani Cavani firmerà un biennale' -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United La rivelazione di Wenger: “Mi voleva il Manchester United” Chiamarsi Bomber Cavani al Manchester United: domenica le visite mediche

stanotte volerà a Manchester dove domenica farà le visite mediche prima di firmare un biennale con lo United. L'uruguaiano, svincolato dopo la fine del contratto col Paris Saint-Germain, incrocerà ...

MEDIASET - Manchester United, è fatta per Cavani

Edinson Cavani ha finalmente trovato casa. Il bomber uruguayano è infatti a un passo dal Manchester United, dove si trasferirà a parametro zero firmando un contratto biennale. Domenica mattina partirà ...

stanotte volerà a Manchester dove domenica farà le visite mediche prima di firmare un biennale con lo United. L'uruguaiano, svincolato dopo la fine del contratto col Paris Saint-Germain, incrocerà ...Edinson Cavani ha finalmente trovato casa. Il bomber uruguayano è infatti a un passo dal Manchester United, dove si trasferirà a parametro zero firmando un contratto biennale. Domenica mattina partirà ...