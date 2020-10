Gregoretti | l' avvocato Bongiorno ferita a un piede in tribunale per la caduta di una lastra di marmo

Corriere : L'arrivo di Salvini al Tribunale di Catania, con l’avvocato Giulia Bongiorno - VNobil : Lastra di marmo colpisce l'avvocato #Bongiorno. Simbolo della giustizia italiana: cade a pezzi. E non mi riferisco al caso #Gregoretti - toro51071 : - Marco1999Busa : RT @tempoweb: Incidente durante il processo a #Salvini Lastra di marmo sull'avvocato #bongiorno che finisce sulla sedia a rotelle https://t… - morettweet : RT @tempoweb: Incidente durante il processo a #Salvini Lastra di marmo sull'avvocato #bongiorno che finisce sulla sedia a rotelle https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti avvocato

L'avvocato Giulia Bongiorno, vittima di un infortunio in Aula, accompagnata dai soccorritori e da Matteo Salvini ha lasciato il Palazzo di Giustizia di Catania, dove si è tenuta l'udienza preliminare ...In Tribunale!!!". È incredula Giulia Bongiorno, che si trovava a Catania in qualità di avvocato di Matteo Salvini per il processo per sequestro di persona relativo ai migranti della nave Gregoretti.