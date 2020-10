Gregoretti, lastra di marmo crolla su Giulia Bongiorno: esce dal tribunale in sedia a rotelle (Di sabato 3 ottobre 2020) Giulia Bongiorno, che rappresenta l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini nell'ambito del procedimento sul caso Gregoretti, ha avuto un incidente mentre si trovava al tribunale di Catania. Durante l'udienza preliminare, proprio mentre il giudice si era ritirato in camera di consiglio, una lastra di marmo caduta da un muro le avrebbe colpito la caviglia.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista caso Gregoretti tribunale sedia a rotelle Persone: Giulia Bongiorno  Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020), che rappresenta l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini nell'ambito del procedimento sul caso, ha avuto un incidente mentre si trovava aldi Catania. Durante l'udienza preliminare, proprio mentre il giudice si era ritirato in camera di consiglio, unadicaduta da un muro le avrebbe colpito la caviglia.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista casoPersone:

