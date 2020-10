Fast & Furious 9: la data di uscita slitta di un altro mese (Di sabato 3 ottobre 2020) La data di uscita nelle sale americane di Fast & Furious 9 è slittata di un altro mese dopo il posticipo subito da No Time To Die. Fast & Furious 9 ha subito un ulteriore posticipo dopo lo slittamento della distribuzione di No Time To Die e la nuova data di uscita è il 28 maggio 2021. Inizialmente il nono capitolo dell'adrenalinica saga era stato programmato per un'uscita nelle sale a Pasqua, ma si è deciso di evitare la sovrapposizione con il venticinquesimo capitolo cinematografico della storia di James Bond. In Fast & Furious 9 - The ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 ottobre 2020) Ladinelle sale americane di9 èta di undopo il posticipo subito da No Time To Die.9 ha subito un ulteriore posticipo dopo lomento della distribuzione di No Time To Die e la nuovadiè il 28 maggio 2021. Inizialmente il nono capitolo dell'adrenalinica saga era stato programmato per un'nelle sale a Pasqua, ma si è deciso di evitare la sovrapposizione con il venticinquesimo capitolo cinematografico della storia di James Bond. In9 - The ...

