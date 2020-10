“Dai, sai che potevo…”. GF Vip, Patrizia De Blanck svela un altarino: la gaffe durante la pubblicità (Di sabato 3 ottobre 2020) Patrizia De Blanck è stata la quinta concorrente a varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip. La contessa è arrivata sul red carpet in “sella” ad un Ape vintage regalando simpatia e allegria raccontando qualche aneddoto sulla sua vita amorosa. La contessa è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo inizio del ‘Grande Fratello Vip 5’. Ha fatto soprattutto scalpore il suo nudo integrale, visto da milioni di telespettatori durante la diretta live e anche ‘Pomeriggio 5′, visto che Barbara D’Urso proprio in quel momento stava trasmettendo le immagini dalla casa più spiata d’Italia. A tenere la bandiera è la mitica contessa Patrizia De Blanck, che ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. E anche di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020)Deè stata la quinta concorrente a varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip. La contessa è arrivata sul red carpet in “sella” ad un Ape vintage regalando simpatia e allegria raccontando qualche aneddoto sulla sua vita amorosa. La contessa è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo inizio del ‘Grande Fratello Vip 5’. Ha fatto soprattutto scalpore il suo nudo integrale, visto da milioni di telespettatorila diretta live e anche ‘Pomeriggio 5′, visto che Barbara D’Urso proprio in quel momento stava trasmettendo le immagini dalla casa più spiata d’Italia. A tenere la bandiera è la mitica contessaDe, che ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. E anche di ...

